Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


28 Mayıs 2025 23:21
aktif Kadroluyken başka kuruma sözleşmeli olarak atanmak
Merhaba 4-B koruma güvenlik olarak kurumda calisiyorum kadro aldıktan sonra kpss girip başka kuruma sozlesmeli sıfırdan gidebilir miyim. gidersem aynı unvanla mı gidebilirim

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