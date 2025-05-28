Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Mayıs 2025 23:44
Ankara Lojman Durumu
EGM lojman durumu nasıl ve 75 puan ile çıkma ihtimali nedir ayrıca hangileri oturulabilir durumdadır şimdiden teşekkürler

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