Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Mayıs 2025 23:51
2025 atama iptal davası açacaklar

Bildiğiniz üzere yakın zamanda 50 küsür ilden oluşan bir sıralama yaptık her ne kadar tercih deselerde. Hiçbir cezam olmadığı halde 2. Şarkımı tamamlamaya 1 yıl kala ipkam kabul olmadı ve tayinim çıktı. İptali için mahkemeye vereceğim, bu süreci daha önce yaşayan var mı? Yürütme durdurma kararı alabilirmiyim? Atamam iptal olup seneye tekrar atama için tercih yapabilirmiyim?


ömer ali m
29 Mayıs 2025 00:35

yürütmeyi durdurma istemek süreci uzatır. Şöyleki 2577 sayılı kanunda yürütmeyi durdurma, telafisi mümkün olmayan zararlar bakımından münkündür yani örnekleyecek olursak, okuldan ilişiği kesilen birinini eğitimi için veya yıkım kararı gibi haller dışında artık yürütmeyi durdurma vermiyor mahkemeler. Direk atamanın iptalini isteyin. ikinci husus, uets elektronik tebligat sistemi alın ki posta yüzünden vakit kaybetmeyin.


Ömerr44
29 Mayıs 2025 00:38

İpka vermediği halde adına ipka verilenler dava açabilir mi

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