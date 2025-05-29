Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


29 Mayıs 2025 00:42
Hizmet Sınıfı Güncelleme

"Bilgisayar İşletmenliği" unvanının yıllardır hiçbir ilgisi olmayan Genel İdari Hizmetler sınıfından çıkarılıp Teknik Hizmetler sınıfına geçirilmesi, mesleğin teknik yönünün ön plana çıkması ve bilgi teknolojilerinin artık daha teknik bir uzmanlık alanı gerektirmesi nedeniyle önemlidir.

Bilgisayar işletmenliği, teknik hizmetler sınıfında yer almalıdır çünkü bu meslek, bilgisayar sistemlerinin ve donanımlarının çalıştırılması, bakımı ve sorunlarının çözülmesi gibi teknik görevleri içerir.

Bilgisayar işletmenleri, yazılım kullanımını denetleme ve kurumsal yazılımların yönetimi gibi sorumluluklarla, kurumun teknolojik altyapısının sorunsuz çalışmasını sağlarlar. Bu nedenle, bilgisayar işletmenliği, teknik bilgi ve beceriler gerektiren bir hizmet alanı olarak kabul edilir.

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