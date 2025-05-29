Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Mayıs 2025 01:57
PMYO RUH SAĞLIĞI HAKKINDA BİLGİ

Merhaba 20 yaşındayım ve sınava hazırlanıyorum hedefim PMYO ancak kafamı kurcalayan bir kaç soru var. Ergenlik dönemimde ve geçmiş yıllarda çokça kez psikyatri ziyaretim ve psikiyatrik ilaç reçetelerim var. Bu ziyaretlerde bana en başlarda OKB tanısı koyulmuş ancak son ziyaretlerime doğru bu tanı Anksiyete bozukluğu olarak değiştirilmiş. En son ziyaretim 1 yıl 2 ay önce iyileştiğim için tedavinin son bulması için oldu. Yönetmelikte son 2 yıl semptomsuz ve psikiyatri geçmişi olmadan geçirilmesinin sağlam kabul edildiği yazıyor. Okula kaydım yapılırsa muhtemelen genel sağlık aşamasında sürem dolmadığı için okuldan ilişiğim kesilecek. Benim merak ettiğim konu ise başka kaynaktan edindiğim bilgilere göre B dilimi kapsamında değerlendirilirse eğer öğrenci 2 yıllık sürenin dolması sonrasında itiraz ediyor ve birdahaki döneme planlaması yapılıyor. Genel sağlık aşamasında B dilimi kapmasında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğimi nasıl anlarım C ve D kapmasında değerlendirilmediğim sürece sorun yok okulu kazanayımda 1 yıl daha beklerim gitmek için konu hakkında bilgisi olan varsa yardımcı olursa çok sevinirim


Ömerr44
29 Mayıs 2025 02:11

Boşver kardeşim hiç girme daha çok sorun yaşarsın


zaawa
29 Mayıs 2025 02:28

memur ailesinden geliyorum abi ister istemez bu mesleğin içinde büyüdüm girmek için elimden geleni yapacağım

Ömerr44, 1 saat önce

Boşver kardeşim hiç girme daha çok sorun yaşarsın


nothingface
Aday Memur
29 Mayıs 2025 03:24

Düşme ahmedim

Toplam 3 mesaj

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