KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


29 Mayıs 2025 02:06
PMYO RUH SAĞLIĞI HAKKINDA BİLGİ

Merhaba 20 yaşındayım ve sınava hazırlanıyorum hedefim PMYO ancak kafamı kurcalayan bir kaç soru var. Ergenlik dönemimde ve geçmiş yıllarda çokça kez psikyatri ziyaretim ve psikiyatrik ilaç reçetelerim var. Bu ziyaretlerde bana en başlarda OKB tanısı koyulmuş ancak son ziyaretlerime doğru bu tanı Anksiyete bozukluğu olarak değiştirilmiş. En son ziyaretim 1 yıl 2 ay önce iyileştiğim için tedavinin son bulması için oldu. Yönetmelikte son 2 yıl semptomsuz ve psikiyatri geçmişi olmadan geçirilmesinin sağlam kabul edildiği yazıyor. Okula kaydım yapılırsa muhtemelen genel sağlık aşamasında sürem dolmadığı için okuldan ilişiğim kesilecek. Benim merak ettiğim konu ise başka kaynaktan edindiğim bilgilere göre B dilimi kapsamında değerlendirilirse eğer öğrenci 2 yıllık sürenin dolması sonrasında itiraz ediyor ve birdahaki döneme planlaması yapılıyor. Genel sağlık aşamasında B dilimi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğimi nasıl anlarım C ve D dilimi kapsamında değerlendirilmediğim sürece sorun yok okulu kazanayımda 1 yıl daha beklerim gitmek için konu hakkında bilgisi olan varsa yardımcı olursa çok sevinirim

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