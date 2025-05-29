Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


29 Mayıs 2025 03:53
Askerlik hizmet puanı

Benim daha 4 yılım dolmadı ama bizi erkenden kadroya almışlardı. E devletten sağlık bakanlığı hizmet puani hesaplama yaptım işe başlamadan önce yaptığım askerlikten 522 puan toplam puana ekleniyor. Tayin zamanı geldiğinde bu puan toplam hozmet puanıma dahil mi olacak?

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