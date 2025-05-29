Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Mayıs 2025 07:58
Kars 2025 Atama
Selamın aleyküm abilerim devrelerim Kars iline atamam çıktı. Bilgi verecek tecrübelerini paylaşabilecek var mıdır. Ek Görev yoğunluğu, çalışma şartları, ilçeler ve lojman hakkında bilgileriniz nedir acaba. şimdiden teşekkür ederim.

Brse
Şef
29 Mayıs 2025 08:15

Kars güzel şehir .

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