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Editörler : supporters.


29 Mayıs 2025 09:03
Kullanıcı adımı değiştirmek istiyorum

Merhabalar

'adaletcte44' adında kullanıcı adım var fakat ben o kullanıcı adımı adalet bakanlığında çalıştığım için yaptım. Bütün erkekler mesaj atıyor kullanıcı adımdan ötürü beni kız zannediyorlar. Kullanıcı adımın değiştirilmesini rica ediyorum allah rızası için. Küfür ettirecekler bana en sonunda.

eski kullanıcı adı: adaletcte44

yeni kullanıcı adı: haydarzülküf44

olsun, arz ederim


Looks That Kill
Aday Memur
29 Mayıs 2025 09:32

:D dünyamıza hoş geldin arkadaşım. hjshjsadhjfhasj

Toplam 1 mesaj

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