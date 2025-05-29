Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


29 Mayıs 2025 09:15
Belediye ve Üniversiteler Bakanlık Denetimine Girmeli

Yerel Yönetimler Bakanlığı ve Yükseköğretim Bakanlığı Kurulmalı, Ülkede çok ciddi şekilde liyakatsiz kadrolar bu kurumlarda had safhada.

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