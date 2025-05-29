Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Mayıs 2025 09:18
Sakarya atama

Sakarya ya atanan var mı ? Şehir hakkında genel bilgi verir misiniz


zaza87
Aday Memur
29 Mayıs 2025 09:54
şefim kaç puan hangi kategori bide kaçıncı tercihe atandın öğrenebilir miyim

zaza87
Aday Memur
29 Mayıs 2025 09:55
bende gelecek sene Sakarya düşünüyorum

ömer ali m
Aday Memur
29 Mayıs 2025 10:04

6-10 yıl grubunda, 6.tercihe atanmış birisi yazmış foruma

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