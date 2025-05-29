Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


29 Mayıs 2025 10:06
Geçici görevlendirme hizmet süresine dahil mi
Geçici görevlendirildiğimiz süre , geçici görevli olduğumuz yerin mahal bölge hizmet süresine dahil ediliyor mu?

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