Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


29 Mayıs 2025 10:11
Eş durumunda neresi açılır?

Arkadaşlar tercih etmek istediğimiz büyükşehir ilçesinde kesin olarak açık olduğunu ancak eş durumuna saklandığını tahmin ediyorum.Eşim o büyükşehrin başka ilçesine il dışı ile gitse bende agustosta eş durumu yapsam bana eşimin ilçesi mi yoksa büyükşehirdeki ikamet ilçesi mi açılır?Şimdiden teşekkür ederim.

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