Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


29 Mayıs 2025 10:21
İller Arası Nakiller Ne Zaman ve Kadrolar Nasıl Olur?

Ne zaman açıklanır iller arası nakiller? Haziran başına doğru ilan edilme ihtimali var mı? Kadrolar sizce nasıl olur? Haziran, Ocak dönemine göre daha fazla olur mu?


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Aday Memur
29 Mayıs 2025 10:58

HAZİRAN sonu olur sayılar çok düşük olacak

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