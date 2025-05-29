Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Mayıs 2025 10:50
konya 2025 atama

Konya 2025 atama

Arkadaşlar merhaba, tayinim Konya'ya çıktı. Konya hakkında bilgi verebilir misiniz?


Sinancan42
Aday Memur
29 Mayıs 2025 10:59
ben konyada calisiyorum guzel bir sehir her türlü imkan var ilcesi fazla ilceye gitme durumun vardir.Lojman sayisi eskiye gore az bazi lojman olan yerler insaat sirketine devredildi yerine lojman yapilmadi.Mac gorevi ( son dönemde amatör maclara u 12 u 15 bile gorev yaziliyor) super ligde takimi olmasi, bakani olmasi ve siyasi yonden guclu geleni gideni cok oldugundan dolayi gorev yogunlugu fazladir. Karakol ,ekipler , hassas cakma 12 36 calisir diger birimler kendi calisma duzenleri vardır.

Süpersonicc
29 Mayıs 2025 11:13

Peki devrem merkezde nerelerden ev bakılabilir.


swat3410
Editor
29 Mayıs 2025 11:16

https://forum.memurlar.net/konu/2566594/konya-2024-atama.html

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