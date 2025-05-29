konya 2025 atama

ben konyada calisiyorum guzel bir sehir her türlü imkan var ilcesi fazla ilceye gitme durumun vardir.Lojman sayisi eskiye gore az bazi lojman olan yerler insaat sirketine devredildi yerine lojman yapilmadi.Mac gorevi ( son dönemde amatör maclara u 12 u 15 bile gorev yaziliyor) super ligde takimi olmasi, bakani olmasi ve siyasi yonden guclu geleni gideni cok oldugundan dolayi gorev yogunlugu fazladir. Karakol ,ekipler , hassas cakma 12 36 calisir diger birimler kendi calisma duzenleri vardır.

ben konyada calisiyorum guzel bir sehir her türlü imkan var ilcesi fazla ilceye gitme durumun vardir.Lojman sayisi eskiye gore az bazi lojman olan yerler insaat sirketine devredildi yerine lojman yapilmadi.Mac gorevi ( son dönemde amatör maclara u 12 u 15 bile gorev yaziliyor) super ligde takimi olmasi, bakani olmasi ve siyasi yonden guclu geleni gideni cok oldugundan dolayi gorev yogunlugu fazladir. Karakol ,ekipler , hassas cakma 12 36 calisir diger birimler kendi calisma duzenleri vardır.