Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


29 Mayıs 2025 11:25
Gih hemşire

Emniyet teşkilatında gih memuruyum bulunduğum ilde 1 sene sonra hemşire eşim tayin olursa ona tabi olup gidebilir miyim... Gih ve hemşire kim kime tabi oluyor acaba ??

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