Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Mayıs 2025 11:25
Gih ve hemşire

Emniyet teşkilatında gih memuruyum bulunduğum ilde 1 sene sonra hemşire eşim tayin olursa ona tabi olup gidebilir miyim... Gih ve hemşire kim kime tabi oluyor acaba ??


swat3410
Editor
29 Mayıs 2025 11:43

https://forum.memurlar.net/konu/2576280/es-durumundan-gih-e-gecme.html

https://forum.memurlar.net/konu/2576108/es-durumundan-gih-olma.html


Yusuf.54
Aday Memur
29 Mayıs 2025 11:53
eş durumundan tayin olabilirsin üstat. eşinin 1 senesinin dolmasına gerek yok. ilk atamansa görev yerinde 3 seneyi doldurmadıysan dolana kadar geçici görevle gidersin sonra kadronda oraya gelir
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