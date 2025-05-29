Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Mayıs 2025 11:31
Hükümet kira parasını maaştan düşmüştür.

memur 45 ortalama alıyor 15 ini ortalama kiraya veriyor. kalan30 bin bu koşullarda kabul edilemez. ya memuruna işçiye verdiği gibi kira yardımı veya ikramiye vermeli ya da memura 15 bin tl seyyanen zam vermelidir.


Kpsbirincisi
Genel Müdür
29 Mayıs 2025 11:51

Ben kira vermiyorum o nasıl olscak.

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