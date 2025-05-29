KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


29 Mayıs 2025 12:01
Jandarma asb alımı

Merhabalar

Ben sınıf öğretmeni mezunuyum. Artık bu mesleği yapmak gibi bir gayem kalmadı ve Ags ortada.

Hemen konuya gireceğim. Yaşım 28. Asb ve sb için yas şartı geçtim. Ayrıca sınıf öğretmeni alımı subaylik tablosunda yok.

Bilgisayar programcılığı okuyup aynı anda sınıf ogrt tezsiz yüksek

lisans yaparsam. Alınma durumum olur mu bilgisayar bölümünden?

Yüksek Lisansi yaş şartı 32 sağlaması açısından, programciligi bölüm

şartıni sağlamasında okuyacağım. Sanırım p3 puanına tabiyim.

İşsizlikten sanırım saçmalıyorum ama böyle bir çözüm geldi aklıma.

Bilgisi olan var mıdır veya nereye bu konuyu danisabilirim. Cimere

yazsam olur mu ? Değerli yorumlarınızı bekliyorum.

Eklemeyi unuttum özür dilerim. Bir süre antidepresan kullandım. Selectra ve stilizan. Bunlar sorun teşkil eder mi?

Ayrıca askerdeyken bakım bolugundeydim. Kamera ve bilgisayar tamirlerini yapardım.

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