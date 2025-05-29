Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Mayıs 2025 12:02
Eş durumu 2025

Nisan ayının başında eş durumu için dilekçe vermiştik.Mayıs ayının 2.haftası evraklar sistem üzerinden istendi.Tayinlerin açıklandığı gün değerlendirilmektedir yazısına döndü.Eş durumu dilekçesi biz gibi açıklanmayan var mıdır?


swat3410
Editor
29 Mayıs 2025 12:03

https://forum.memurlar.net/konu/2580683/mazeret-atamasi-2025.html

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