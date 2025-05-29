Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Mayıs 2025 12:10
Yüksek Lisans ve Tayin Hakkı

Herkese merhaba, yaklaşık 4 yıldır İstanbul'da adliyede psikolog olarak çalışıyorum, genellikle personel eksikliği nedeni ile istenilen tayinlere olumsuz cevap veriliyor, bu anlamda il dışında yüksek lisansı kazanmam halinde eğitim hakkını mazeret göstermeyi düşünüyorum, bu mazereti kullanıp olumlu geri dönüş alan var mıdır? (özellikle adalet bakanlığına bağlı olarak çalışan arkadaşlar cevaplarsa sevinirim)


orman05
Şube Müdürü
29 Mayıs 2025 12:55
yüksek lisans bir mazaret olarak kabul edilmez. öle bir tayin yapılmaz
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