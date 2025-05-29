Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Mayıs 2025 12:55
Avüsküler nekroz tanısı ve dilim raporu

Merhabalar 7 yıllık çarşı ve mahalle bekçisiyim. Bu yıl içinde önce behçet şimdidi kortizon kullanımına bağlı avüsküler nekroz teşhisi kondu. Doktor baston kullanmalısın ve üzerine basmamalısın diyor. Bu durumda hangi rapor dilimine sokarlar bilgisi olan varmı acaba

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