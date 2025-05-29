Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


29 Mayıs 2025 12:58
Hizmet Birleştirme Yıllık İzin

Merhaba, iyi forumlar dilerim. Eşim özelde 3 yıl diş hekimi olarak çalıştı ve şu anda kamuya ataması yapıldı. Hastane personel birimine hizmet birleştirme için dilekçe vermek istedi. Personel birimi hizmet birleştirmenin yapılacağını fakat İl Sağlık Müdürlüğünün görüşü ile Yıllık izin tanımlanamayacağını belirtmiş. Bu doğru mu, bu inisiyatif dahilinde alınabilecek bir karar mı? Bilen biri yanıtlarsa memnun olurum teşekkürler.

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