Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Mayıs 2025 13:08
atama doneminde kayseri'nin hic personel almamis olmasi ?

Kayseri iline mazeretli olanlar ve branş harici hiç kimsenin tayini çıkmamış arkadaşlar. 1.sıraya kayseri yazanların tercihleri boşa gitti.

Hatta diğer bir söylenti şu şekilde, kayseri yazılımda hata verdiği söyleniyor bilmiyorum doğru mu ?


pejo508
Aday Memur
29 Mayıs 2025 13:13

Kayseri'den gidende yok gibi


swat3410
Editor
29 Mayıs 2025 13:14

https://forum.memurlar.net/konu/2580295/son.sayfa

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