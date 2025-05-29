Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Mayıs 2025 13:51
13 polis istifa etti

Batmanda 13 polis yeni atamada istanbul iline tayinleri cikmasi uzerine istafa ettikleri haberini ogrendim. Calisma sartlari ve maas azligi yuzunden oldugu dusunuluyor. 60 bin maas alan adam 30 bin kira verse istanbulda calismasina gerek yok kendi memeleketinde asgari ucretle calisabilir.


Yorgunadam34
Aday Memur
29 Mayıs 2025 14:10

Şark dönüşü İstanbul nedir hicmi rahat etmesin insanlar


Brse
Şef
29 Mayıs 2025 14:10

Doğru.


neşter61
Şube Müdürü
29 Mayıs 2025 14:17

Yeni atama yönetmeliği katagori sistemi yüzünden çöp oldu

Toplam 3 mesaj

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