KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


29 Mayıs 2025 14:19
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yedek

kültür ve turizm bakanlığında 1.yedek olarak açıklandım. Asil adayların evrak teslimi bitti acaba şimdi süreç nasıl ilerleyecek bilen varsa bilgilendirebilir mi

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