Uzman - Başöğretmenlik 10 yıl sorunu?

merhaba arkadaşlar. 2013 yılında kadrolu oldum fakat 2009'dan beri ücretli öğretmenlik yapıyordum. sistemde 2023 yılında uzman öğretmenliğe girmeme izin verdi zaten sınavla. fakat şimdi kariyer basamakları kısmına baktığımda 2009'dan beri yaptığım ücretli öğretmenliklerin de sayıldığı görüyorum. hatta sağ altta uzman öğretmenlik için dolacak süre 2010 gözüküyor. baş öğretmenlik içinde 2020. fakat sistem 2023'te izin verdiği için bu sefer uzmandan sonra geçen süre 527 gün sadece. yani ciddi hesap hatası var.

eğer ücretli öğretmenlikler sayılıyorsa benim burada 3 yıl hak kaybım olmamış mı acaba? ayrıca bu uzman-baş öğretmen arasındaki sürede de şu an hata var doğal olarak çünkü gün sayısı tutmayacak.

ne yapabilirim acaba?