3+1 Kuralı düzeltilmeden İnfaz Düzenlemesi milyonları küstürür

Memurlar nette yer alan bir haberi okuduğumda çok üzüldüm Cezaevinde bulunan insanlar ile girme ihtimali olanlar için infaz düzenlemesi geliyormuş. Eğer bu tür düzenlemelerden önce yıllarca emek verip okuyan devamında çeşitli sınavlara girip kamuya sözleşmeli olarak atanmak zorunda kalan liyakatli ve çalışkan insanlara getirilen 3+1 kuralının 1+1 e indirilmesi gerekiyor. Çünkü 657 sayılı kanuna göre aday memurluk bir yıldan az 2 yıldan fazla olamaz diyor ama sözleşmeli personele 3+1 zulmü ile 4 yıl boyunca aday memur muamelesi bile görmüyor. Çünkü sözleşmeler her yıl yenilenmeli, bir yere gidemez, tayin yok ek gösterge yok yok oğlu yok... Ama şöyle ya da böyle toplumsal kurallara aykırı davranmış suç işlemiş insanlara infaz düzenlemesi adı altında af gelecek işte bu beni bu şerefli Ülkenin değerli bir üyesi olarak Devlet Büyüklerine karşı küstürür. Lütfen böyle bir hataya düşmeyin önce sözleşmeli personelin sorunlarını görmeli ve çözüm üretmelisiniz...