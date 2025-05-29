KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


29 Mayıs 2025 15:25
657 ' den 399 Kit Kurumuna Geçiş

Merhabalar, arkadaşlar bir sorum olacaktı. Ben 657 sayılı kanuna bağlı olarak çalışan kadrolu aday memurum. Henüz asil memur olmadım. 2022 Kpss puanımı kullanıp 2024/1 kpss atamasıyla atandım. 2024 kpss puanımı kullanıp Devlet Hava Meydanlarına istifa edip geçebiliyor muyum?

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