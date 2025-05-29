Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


29 Mayıs 2025 15:42
3.Dönem Toplu Sözleşmedeki 1 dereceden faydalanamayan memurlar

arkadaslar merhaba

2015 yılında sözleşmeli olarak işe başladım

2016 da tüm memurlara 1 derece verildi ancak sözleşmeli olduğumuz için bize verilemedi. daha sonrasında kadro geldiğinde

idare mahkemesi 1 derece verilmesi için dava açtım reddoldu.

sonra bölge idareye itiraz ettim o da reddoldu. sonuçta 18.000 TL vekalet ücreti ve masraflar benim üzerime kaldı

işin garip tarafı farklı illerde başvuran arkadaşlarımın kabul oldu ve 1 derecesini aldı

BİM kararlarındaki çelişkiyi gidermek için en son Danıştay İDDK karar verdi 2024-65 Esas 2025/11 Karar

o sene sözleşmeli olan memura derece verilmeyecek diye aleyhimize karar çıktı

şimdi benim aldığım BİM kararı kesin, tek çıkar yolum var anayasa mahkemesine bireysel başvuru yapmak

sonuç alır mıyım alamazmıyım bilmiyorum

başvurmalı mıyım ?

şunu da düşünüyorum seçim zamanı geldiğinde yine 1 derece verilebilir acaba boşa mı uğramış olurum


Efrasiyap00
Şef
29 Mayıs 2025 16:02

Anayasaya mahkemesine bireysel başvuru için ne kadar süre içinde başvurulması gerekiyor ?


Moccha
Aday Memur
29 Mayıs 2025 16:40

karar öğrenildikten sonra 1 ay içinde başvuru yapılması gerekiyor

Efrasiyap00, 40 dk. önce

Anayasaya mahkemesine bireysel başvuru için ne kadar süre içinde başvurulması gerekiyor ?

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