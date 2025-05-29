Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


29 Mayıs 2025 16:06
Zabıt katipliği için bilirkişi başvuruları var mı yakın zamanda ?

Böyle bir duyum aldım ama doğru mu acaba bu ?


E.Kayı Han
Editor
29 Mayıs 2025 16:33

Ne demek istediğini bir anlasam cevap vereceğim. Biraz açıklar mısın?

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