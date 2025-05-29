Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Mayıs 2025 16:14
Fen Lisesi mazeret tayini

Arkadaşlar herkese hayırlı olsun Kilis?ten İstanbul?a son tercih tayinim çıktı. Oğlum Lgs?ye girecek. Lgs yerleştirme sonuçlanana kadar durdurma istedim. Oğlumun kazandığı Fen Lisesinin bulunduğu ile mazeret ataması ile gidebilir miyim


swat3410
Editor
29 Mayıs 2025 16:33

https://forum.memurlar.net/konu/2461844/fen-lisesi-nedeni-ile-atama-olur-mu.html

https://forum.memurlar.net/konu/2568626/fen-lisesi-egitim-durumundan-tayin-olabilir-miyim.html

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