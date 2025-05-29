Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


29 Mayıs 2025 17:19
ATT-Polis Eş Durumu

Sözleşmeli Att olarak görev yapıyorum eş durumu dilekçesi için görüşmeye gittim ama tam net bir bilgi alamadım görev yeri belgesi isteyen de var atama onay belgesi yeter diyen de var yardımcı olabilecek var mı aynı durumda olan

Çok Yazılan Konular

Sağlık Bakanlığı Temizlik İşçisi Kura SonuçlarıSoru-Cevap (Özlük, Tayin, İzin vb.)Boşanma Tayini ve Çocuklarİl Dışı Atama Haziran İlk Hafta BaşlamalıBosanma TayiniPolis Eş Durumuİl İçi Görevlendirme Hk.Aynı Bakanlık Eş DurumuSözleşmeli Sağlık Personeli Kadrolu Öğretmen Eş DurumuGündüz Mesai Saatleri

Sözlük

Ferisiler 1 politik insan 4 makyajsız dışarı çıkmam diyen kadınlar 1 40 yaş üstü olduğunu tek cümle ile anlat 13 istanbul 1 erzurum burması 5 Bugün olanlar 5 Ruh halini şarkı sözleriyle anlat 1 gördüğüme sevindim 3 Doğa gezisi 2

Son Haberler

Bakan Fidan: Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Türkiye ideal bir aktörAnkara'da trafiğe Kurban Bayramı düzenlemesiValilikten Başkentlilere gök gürültülü sağanak uyarısıÜç ilde iki döner zincirine yönelik FETÖ operasyonunda 7 zanlıya adli kontrolDolar günü yükselişle kapattı

Editörün Seçimi

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.