ATT-Polis Eş Durumu

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gül-feşan
Çok Yazılan Konular
Sağlık Bakanlığı Temizlik İşçisi Kura SonuçlarıSoru-Cevap (Özlük, Tayin, İzin vb.)Boşanma Tayini ve Çocuklarİl Dışı Atama Haziran İlk Hafta BaşlamalıBosanma TayiniPolis Eş Durumuİl İçi Görevlendirme Hk.Aynı Bakanlık Eş DurumuSözleşmeli Sağlık Personeli Kadrolu Öğretmen Eş DurumuGündüz Mesai Saatleri
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.