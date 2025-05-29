Polcep Anket!

mesai arkadaşlarım lütfen duyarlı bir şekilde şu anketi dolduralım birşeylerin düzelmesi için önümüzde bir fırsat bilelim neyse o hakkaniyetli bir şekilde dolduralım.

mesai arkadaşlarım lütfen duyarlı bir şekilde şu anketi dolduralım birşeylerin düzelmesi için önümüzde bir fırsat bilelim neyse o hakkaniyetli bir şekilde dolduralım.