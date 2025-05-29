Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Mayıs 2025 17:51
Polcep Anket!
mesai arkadaşlarım lütfen duyarlı bir şekilde şu anketi dolduralım birşeylerin düzelmesi için önümüzde bir fırsat bilelim neyse o hakkaniyetli bir şekilde dolduralım.

uAYur ccc
Şef
29 Mayıs 2025 17:59
kesinlikle her meslektaşımızın katılmasını canı gönülden istiyorum.lütfen ama lütfen KORKMAYIN yaşadığınız olumsuzluk yada sistemsel eksiklik, ek mesai,çalışma saatleri.YALVARIYORUM KORKMAYIN YAZIN

Ispatu61
Aday Memur
29 Mayıs 2025 18:06
Polnet 5 web deki anket.mi mesaj geldi
Toplam 2 mesaj

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