Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Mayıs 2025 18:29
Gaziantep 2025 Atama

Gaziantep hakinda bilgisi veya çalisan arkadaşlar merkez ilçe ve diğer ilçeler hakkında bilgi


cenksozen
Şef
29 Mayıs 2025 18:51

Merkez çakma 12 36 durma duraksama olmadan çalışma var.Kadro berbat.Subeler kendilerine göre çalışma sistemleri var.İlcelerd Oğuzeli torpil tam terör,havaalanı şube torpilli tam terör.Allah yardım etsin


swat3410
Editor
29 Mayıs 2025 19:06

https://forum.memurlar.net/konu/2580174/

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