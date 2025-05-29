Norm Fazlası Tayinleri

Arkadaşlar, okul müdürümüz bu gün gelecek sene 56 saat dersiniz var yani biriniz norm fazlası ve o gidene kadar kişi başına 18 saat dersiniz var dedi. sorum şu acaba okullar açılmadan yaz döneminde norm fazlası atama olur mu?

Arkadaşlar, okul müdürümüz bu gün gelecek sene 56 saat dersiniz var yani biriniz norm fazlası ve o gidene kadar kişi başına 18 saat dersiniz var dedi. sorum şu acaba okullar açılmadan yaz döneminde norm fazlası atama olur mu?