Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


29 Mayıs 2025 18:48
Norm Fazlası Tayinleri
Arkadaşlar, okul müdürümüz bu gün gelecek sene 56 saat dersiniz var yani biriniz norm fazlası ve o gidene kadar kişi başına 18 saat dersiniz var dedi. sorum şu acaba okullar açılmadan yaz döneminde norm fazlası atama olur mu?

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