Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


29 Mayıs 2025 18:52
Eş durumu

Hocalarım selamlar. Eş durumu ile ilgili bir şey sormak istiyorum. Adana Ceyhan sözleşmeli öğretmen ile Kahramanmaraş Türkoğlu sözleşmeli öğretmen zorunlu hizmet eş durumu yaparsa kim nereye gider?


turkcecii05
Memur
29 Mayıs 2025 19:01
adanadaki gelir muhtemelen hocam maras deprem bölgesi sonucta. Ama branslardaki aciklara bakmak lazim o ilcelerdeki

cmayhn8
Aday Memur
29 Mayıs 2025 19:07

Hocam sadece bulunulan ilçeye mi bakılır il geneline mi

turkcecii05, 49 dk. önce
adanadaki gelir muhtemelen hocam maras deprem bölgesi sonucta. Ama branslardaki aciklara bakmak lazim o ilcelerdeki
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

ÖMK da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)2025 İl dışı Atama Başvuruları..Ek ders ücreti 350 tl olmalı.Ek ders bayramdan önce yatar mı?Kurban bayramı tatili uzar mı?İl içi/İl Dışı Tayin Güncel NormlarıEş durumunda neresi açılır?2.il dışı 2025Belletmenlik Puanı uygulamasının durdurulması.1. sınıfta sınıf değişikliği

Sözlük

mecnun 7 evli kadınların artık kızlık soyadlarını kullanmaları 1 yağmur adam 1 İletilerdeki zorbalıktan kaçıp sözlükte yakalanmak 1 günün sözü 2 Mn radyo 1 Bugün olanlar 5 at 1 gülfeşan pabucu yarım,çık dışarıya oynayalım 1 enerji kaynaklarının hızla tükenmesi 1

Son Haberler

ABD Mahkemesinden Trump'a Fren: Harvard Kararı Askıya Alındı'Yatarı Yok' Dönemi Bitiyor: 2 Yıl Altı Cezalara Cezaevi Şartı GeliyorFilm değil, gerçek: Şehir şehir gezip intihar girişiminde bulunuyorAltının kilogram fiyatı 4 milyon 155 bin liraya gerilediBorsa günü düşüşle tamamladı

Editörün Seçimi

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.