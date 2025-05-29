Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


29 Mayıs 2025 19:01
Üniversite Hastanesi İstifa

Merhaba arkadaşlar, ben üniversite hastanesinde kadrolu hemşire olarak görev yapmaktayım. Eşimde başka bir kurumda vardiyalı çalışıyor ve çocukların okul çağına gelmesinden dolayı üniversiteden istifa etmeyi düşünüyorum. Aslında çalışmak istiyorum ama gündüz çalışacağım bir serviste çalışma talebime karşılık bulamadım. Eğer istifa edersem geri dönme durumu olabilir mi bu konu hakkında bilgisi olan varsa yardımcı olursanız sevinirim.


cevherdudayev1
Daire Başkanı
29 Mayıs 2025 19:25

hocam geri dönmek tamamen atamaya yetkili amirin insiyatifinde

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