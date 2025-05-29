Sadece İstanbul çıkanlar

teşkilatta ki evli bekar muhabbeti nedir böyle ?? bekarin hayatı yok mu ? eşi çocuğu yoksa anası babası var. hayalleri var . İstanbul'a evli gidince zor , bekar gidince kolay mı oluyor. evliye zor olan bekara da zor kardeşim. evli bekar muhabbetini yapacağınıza İstanbul'a özel ek ödeme kira yardımı vs konular kafa yorun

teşkilatta ki evli bekar muhabbeti nedir böyle ?? bekarin hayatı yok mu ? eşi çocuğu yoksa anası babası var. hayalleri var . İstanbul'a evli gidince zor , bekar gidince kolay mı oluyor. evliye zor olan bekara da zor kardeşim. evli bekar muhabbetini yapacağınıza İstanbul'a özel ek ödeme kira yardımı vs konular kafa yorun