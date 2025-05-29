Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Mayıs 2025 19:08
Sadece İstanbul çıkanlar

Mrb arkadaşlar 1.tercih İstanbul yazıp gelmeyen adam var... Bana nasıl ve neden 55.tercihim olan İstanbul geliyor...biz insan degilmiyiz kardeşim 2 çocuğum var... Gönder bekar adamları İstanbul'a çalışsınlar kimsenin sesi çıkmaz teşkilatın yarışı bekar zaten nedne evli çocuklu insanları gönderiyorsunuz ...


sancak bayrak
Daire Başkanı
29 Mayıs 2025 19:24

İstanbula eşi memur olanlar ve bekarlar verilmeliydi.


Special36
Aday Memur
29 Mayıs 2025 19:28
teşkilatta ki evli bekar muhabbeti nedir böyle ?? bekarin hayatı yok mu ? eşi çocuğu yoksa anası babası var. hayalleri var . İstanbul'a evli gidince zor , bekar gidince kolay mı oluyor. evliye zor olan bekara da zor kardeşim. evli bekar muhabbetini yapacağınıza İstanbul'a özel ek ödeme kira yardımı vs konular kafa yorun

Brse
Şef
29 Mayıs 2025 19:40

Kriter bekarlık olmamalı. Bekarım suçu ne diye sorarlar. Hayırlısı olsun İstanbul cikana

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