Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


29 Mayıs 2025 19:45
Yabancı dil sınıfı yerine çoklu yabancı dil sınıfı ..!

Ortaokullarda yabancı dil sınıflarına son tahlilde MEB tarafından yasak getirilmişti, sadece İHO'larda yabancı dil sınıfı açılabilecek!?

Bununla birlikte MEB'in düz ortaokullara yönelik "çoklu yabancı dil sınıfı" adı altında yeni bir projesi gündemde!??

Bu projenin detaylarını sanırım yakında öğreniriz ama önceki seçme sınıflar sisteminin yerini tutar mı, tabii tartışılır!!?


Hayydar
29 Mayıs 2025 19:47

Talihsizlik o ki çocuk tam p

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