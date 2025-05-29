Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


29 Mayıs 2025 20:13
Ücretsiz izin de sözleşme feshi

Merhaba

3+1 sözleşmeli personel olarak çalışıyorum

Doğum iznine ayrılacağım ücretli bittikten sonra ücretsiz izne çıkarsam sözleşmem fes ediliyormuş görev süremde 0 lanıyor. Bu durumda sözleşmeyi ben mi fes etmiş oluyorum? 6-7 ay sonra başka kuruma geçmek istersem 1 yıl cezaya tabi oluyor muyum?

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