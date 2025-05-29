Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


29 Mayıs 2025 21:02
Boşandım

Değerli hocalarım mrb.

Boşanmam bugün gerçekleşti. Tayin hakkımı kullanmak istiyorum fakat 4 yılımı doldurmama 1 ay var... Mazeret tayini hakkından yararlanmak için bosandigim tarihte en az 4 yıllık mi olmam gerekli yoksa tercih yapicam tarihtemi 4 yıllık olmam gerekli...

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