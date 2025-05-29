Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Mayıs 2025 21:44
Bayram dolayısıyla maaş erken yatar mı?

Önceki yıllarda olmuştu.Bu konu ile ilgili bilgisi olan var mı?


swat3410
Editor
29 Mayıs 2025 21:48

https://forum.memurlar.net/konu/2582934/

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