Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Mayıs 2025 21:58
İstanbul Lojman
Arkadaşlar bu sene malum çoğu tayin İstanbu'a çıktı. İstanbul'da bir çok noktada lojman mevcut. Genel olarak puanları düşünürsek; Halkalı Lojmanlarına 55-60 puan arası yerleşilebileceğini düşünüyorum. Halkalı'da 1400'e yakın lojman vardı en son. Halkalı lojmanları eski 1991 imalat yılı. Fulya Lojmanları 90-95 puan arası yerleşilebilir. Başakşehir Saklıbahçe lojmanları 2022'de TOKİ tarafından inşaa edilerek kullanıma açıldı ve lüks sayılabilecek türden. Burada 250 adet lojman mevcut. Ancak hepsi dolu ve giren çıkmak istemiyor. Buranın puanının 100'ün üzerinde olacağını düşünüyorum. Sizlerde düşüncelerinizi yazın, fikir alışverişinde bulunalım.

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