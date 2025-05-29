KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


29 Mayıs 2025 22:24
Üniversite sertifikası geçerli mi?

Merhaba. Yüksek ihtisas üniversitesinden bilgisayar işletmeni sertifikam var. Meb onaylı sayılıyor mu? 6225 kodu için geçerli oluyor mu?

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