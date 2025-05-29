Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


29 Mayıs 2025 22:35
Polis hemşire es durumu

Merhaba eşim İstanbul da polis , ben baska bir ilde kadrolu hemşireyim. Es durumu tayini isteyeceğim, malum İstanbul büyük bir şehir, beni onun olduğu ilçeye verirler mi ? Yasal bir sinir var mi bu konuda bilgisi olan arkadaşlar hilgilendjrirse sevinirim

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