EMNIYET HIZMETLERI SINIFI MENSUPLARI ATAMA SÜRECINDEKI HUKUKA AYKIRILIKLAR VE IDARI YARGI MEKANIZMAS

Burada yazıp çiziyoruz fikir alışverişi yapıyoruz tamam ama harekete geçmemiz gerkiyor bu konuda haklarımızı yasal yollarla aramalıyız bu durumun idareyi zora sokacağı ve keyfiliğin önüne geçeceği aşikar. Avukatımın gönderdiği makaleyi okuduktan sonra ben de tüm tereddütlerimden kurtularak dava açmaya karar verdim. Wp isterseniz makaleyi gönderiyor ben buraya ekleyemedim. +90 (506) 144 49 69 av Ayça han akar

Burada yazıp çiziyoruz fikir alışverişi yapıyoruz tamam ama harekete geçmemiz gerkiyor bu konuda haklarımızı yasal yollarla aramalıyız bu durumun idareyi zora sokacağı ve keyfiliğin önüne geçeceği aşikar. Avukatımın gönderdiği makaleyi okuduktan sonra ben de tüm tereddütlerimden kurtularak dava açmaya karar verdim. Wp isterseniz makaleyi gönderiyor ben buraya ekleyemedim. +90 (506) 144 49 69 av Ayça han akar