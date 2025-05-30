Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : supporters.


30 Mayıs 2025 01:02
Hırsız var !

Fettan fetonun hırsız mankurtları 17-24 Aralık sonrası bütün sosyal medyada hırsız var diye paylaşım yapıyorlardı.

Milletin çocuklarının istikbalini çalan melunlar höykürüyorlardı hırsız var diye.

Şimdi hiç kimsenin sesi çıkmıyor.

Hayırdır?

İstanbul'un onca senesi çalındı.

Onca kaynakları çalındı.

Üstüne üstlük Türkiye'yi de çalacaklardı.

Ama , hırsız var diye bağıran yok!

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