Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Mayıs 2025 04:24
psikiyatri b dilimi polis
merhaba geçen hafta 6 ay tedavi sonucu kurula girdim. Kuruldan silahlı görev b dilimi dedi. Bundan sonraki süreç ne kadar sürüyor bilgisi olan var mı ?

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