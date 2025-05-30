psikiyatri b dilimi polis

merhaba geçen hafta 6 ay tedavi sonucu kurula girdim. Kuruldan silahlı görev b dilimi dedi. Bundan sonraki süreç ne kadar sürüyor bilgisi olan var mı ?

merhaba geçen hafta 6 ay tedavi sonucu kurula girdim. Kuruldan silahlı görev b dilimi dedi. Bundan sonraki süreç ne kadar sürüyor bilgisi olan var mı ?