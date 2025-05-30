Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Mayıs 2025 04:24
Psikiyatri b dilimi

merhaba geçen hafta 6 ay tedavi sonucu kurula girdim. Kuruldan silahlı görev b dilimi dedi. Bundan sonraki süreç ne kadar sürüyor bilgisi olan var mı ?


mahmutbaltaoglu
Aday Memur
30 Mayıs 2025 08:12
Tekrar kontrol vs verilmediyse eğer A dilimi gibi göreve devam.

Solotürk0123
Aday Memur
30 Mayıs 2025 08:28
B dilimi vermis zaten A veremez artik bitti B iyilesme dilimi kontrol surecinde C dilimindeydin Emniyet Hastane yazışır geri silahi alırsın B dilimli olarak

Özlhrkt444
Aday Memur
30 Mayıs 2025 08:39

Peki kendimizi yaralasak hangi dilime geçer. Elimize sıksak

mahmutbaltaoglu, 4 saat önce
Tekrar kontrol vs verilmediyse eğer A dilimi gibi göreve devam.

mahmutbaltaoglu
Aday Memur
30 Mayıs 2025 08:44
Dostum acizane tavsiyemdir. Şu hayatta hiçbişey için kendine zarar vermeye değmez. Eğer o aşamaya geldiysen başka iş yap. Ama o düşünceden vazgeç.
Özlhrkt444, 3 saat önce

Peki kendimizi yaralasak hangi dilime geçer. Elimize sıksak


Özlhrkt444
Aday Memur
30 Mayıs 2025 08:52

O zamanda devrem bizi bu duruma düşürenleri vurayım kime erişebilirsem. Aklıma başka birşey gelmiyor bir insanın hayatıyla bu kadar oynanmaz

mahmutbaltaoglu, 3 saat önce
Dostum acizane tavsiyemdir. Şu hayatta hiçbişey için kendine zarar vermeye değmez. Eğer o aşamaya geldiysen başka iş yap. Ama o düşünceden vazgeç.

mahmutbaltaoglu
Aday Memur
30 Mayıs 2025 08:55
2 sene tedavi gördüm psikiyatride. İnan değmez. Senden daha önemli hicbişey yok dostum. Önemli olan senin sağlığın rahatın huzurun. Dünyaya gelirken bu mesleği yapacaz diye anlaşma imzalamadık. Seni bu hale getirenin umrunda değilsin. Onlar da senin umrunda olmasın. Mümkünse izne çık kafa dağıt bi süre. Sakin kafayla düşünmekte fayda var. Üzme kendini
Özlhrkt444, 3 saat önce

O zamanda devrem bizi bu duruma düşürenleri vurayım kime erişebilirsem. Aklıma başka birşey gelmiyor bir insanın hayatıyla bu kadar oynanmaz


Özlhrkt444
Aday Memur
30 Mayıs 2025 09:16

Borcum var devrem son tercih istanbul geldi orda geçinemem ki ben zaten hesap ekside. Maddiyatı da dahil ederek şarkımın bitmesine 1 yıl kaldığını da söyleyerek ipka verdim, dilekçe yazdım ama gel gör istanbula çaktılar. Çalışma şartları umrumda değil orda ite köpeğe muhtaç oluruz yetmiyor maaş ek iş yapsam onada zaman yok. Mahekemye vereceğim sonuç çıkmazsa en olmadı istifa edeceğim paket servisle konuştum 60-70 bin arası dşyor motorumda var olmadı oraya geçerim borçlarım biter

mahmutbaltaoglu, 3 saat önce
2 sene tedavi gördüm psikiyatride. İnan değmez. Senden daha önemli hicbişey yok dostum. Önemli olan senin sağlığın rahatın huzurun. Dünyaya gelirken bu mesleği yapacaz diye anlaşma imzalamadık. Seni bu hale getirenin umrunda değilsin. Onlar da senin umrunda olmasın. Mümkünse izne çık kafa dağıt bi süre. Sakin kafayla düşünmekte fayda var. Üzme kendini

mahmutbaltaoglu
Aday Memur
30 Mayıs 2025 09:29
Ben de yıllar önce tercih dışı il tercih dışı ilçeye geldim. 10 sene oldu. Bi şekilde düzen kuruyorsun. Dediğin gibi İstanbul zor maddi olarak. Ama iş imkanları da çok. Herhangi bir iş yapıyor olsan mevcuttan daha iyi kazancın olur. Biraz sabredersin bu arada başka iş bakarsın hatta meslek kurslarına gidersin. Örnek vereyim Halk eğitim merkezleri 9 aylık sıhhi tesisat kursu veriyor. Bulunduğum yerde bu işi yapanlar işlere yetişemiyor kazançları çok iyi.
Özlhrkt444, 3 saat önce

Borcum var devrem son tercih istanbul geldi orda geçinemem ki ben zaten hesap ekside. Maddiyatı da dahil ederek şarkımın bitmesine 1 yıl kaldığını da söyleyerek ipka verdim, dilekçe yazdım ama gel gör istanbula çaktılar. Çalışma şartları umrumda değil orda ite köpeğe muhtaç oluruz yetmiyor maaş ek iş yapsam onada zaman yok. Mahekemye vereceğim sonuç çıkmazsa en olmadı istifa edeceğim paket servisle konuştum 60-70 bin arası dşyor motorumda var olmadı oraya geçerim borçlarım biter


mahmutbaltaoglu
Aday Memur
30 Mayıs 2025 09:31
Kinyas2323 verdiğim cevap sanırım filtreye takılmış. B dilimini il personel şubeye ulaştıracak kendi idari büron. Onlar daireye yazacak. Personel daireden cevap gelecek . Benim 1 ay sürmüştü tüm süreç. Sonra A dilimi gibi silahlı devam.

Çehzat B
Aday Memur
30 Mayıs 2025 09:55

Sen özel harekatçısın kardeş senin bizden tek farkın daha dirayetli olman. O yüzden bu durumu daha kolay göğüsleyebilmelisin. Kendime sıkarım başkasına sıkarım falan bize yakışmaz. İstanbul'a ben de tercih dışı gelmiştim. Anksiyetem tavan yapmıştı. Burada kaybolacağımı düşünüyordum, hayatımda hiç gelmemiştim buraya. Şimdi gayet rahat takılıyorum. İlk 6 ay çok zordu ama geçti. Kimsem yok burada hala ama keyfim yerinde. Burayı yine sevmiyorum o ayrı. Yollarda geçiyo zamanımız. Geçinemem diye düşünme. Burada yaşadığım yalnızlık ve umutsuzluk beni düzene soktu. Borçlarımı kapattım, eksi hesabımı düzelttim. Bitikime geçtim. Şarktaki gibi sınırsız harcayamadığım için mecburen toparladım. Arabamı değiştirdim.

Araban varsa martı yaparsın, maaştan daha fazlasını kazanırsın. Motorun varsa boş zamanlarda kuryelik yaparsın. Burada iş fırsatı çok. Ticaret vs. Ama önce buraya gelmen gerekiyor. 25 milyon insan yaşayabiliyorsa sen de yaşayabilirsin. Senin durumunu en iyi ben anlarım şu an hissettiklerini düşüncelerini vs. Burada sirkülasyon çok olur. Branştan çıksan bile bir iki sene sonra çok farklı yerlerde olabilirsin. Meslek ortamı iyidir. Sivilden çok iyi çevre yaparsın. Her yerde işin çözülür, farklı kapılar açılır. Bizi burada yoran tek şey trafik ve kalabalık. İnan nereye gitsen polissin, yapacağın iş aynı. Zaman herşeyin ilacı. Ha baktın yapamıyorsun gidersin psikiyatriye tedavini olursun, geçersin gihe keyfine bakarsın. Ne olursa olsun zaman geçecek, emeklilik gelecek ve hadi güle güle diyecekler. O boşluk hissini mutlaka yaşayacağız. Birgün de ölüp gideceğiz. Allah can beden sağlığı versin yeter. Gerisi bir şekilde hallolur. Hayatta hiçbirşey bizden kıymetli değil. Fazla negatifte kalma. Kaderini yaşa. En azından şansını dene. Burada 40 bin meslektaşın var. Merak etme zorlanıyoruz ama öldürmüyor, güçlendiriyor.

Özlhrkt444, 3 saat önce

Borcum var devrem son tercih istanbul geldi orda geçinemem ki ben zaten hesap ekside. Maddiyatı da dahil ederek şarkımın bitmesine 1 yıl kaldığını da söyleyerek ipka verdim, dilekçe yazdım ama gel gör istanbula çaktılar. Çalışma şartları umrumda değil orda ite köpeğe muhtaç oluruz yetmiyor maaş ek iş yapsam onada zaman yok. Mahekemye vereceğim sonuç çıkmazsa en olmadı istifa edeceğim paket servisle konuştum 60-70 bin arası dşyor motorumda var olmadı oraya geçerim borçlarım biter


Özlhrkt444
Aday Memur
30 Mayıs 2025 09:55

Bilmiyorum devrem istanbul zor kiralar uçuk para az burda bile geçinemezken orada hiç geçinemem. Artık hayırlısı ya intihar ederim yada istifa tükendim şu 5 gündür yaşamıyorum resmen

mahmutbaltaoglu, 3 saat önce
Ben de yıllar önce tercih dışı il tercih dışı ilçeye geldim. 10 sene oldu. Bi şekilde düzen kuruyorsun. Dediğin gibi İstanbul zor maddi olarak. Ama iş imkanları da çok. Herhangi bir iş yapıyor olsan mevcuttan daha iyi kazancın olur. Biraz sabredersin bu arada başka iş bakarsın hatta meslek kurslarına gidersin. Örnek vereyim Halk eğitim merkezleri 9 aylık sıhhi tesisat kursu veriyor. Bulunduğum yerde bu işi yapanlar işlere yetişemiyor kazançları çok iyi.

Özlhrkt444
Aday Memur
30 Mayıs 2025 11:14

Allah razı olsun devrem, özel harekattan çıkardılar ordan asayiş ordan trafik en son da sıralamanın sonu istanbul. Aşırı hazırlıksız yakalandım nereye giderim ne yaparım bilmiyorum. Hadi burda iyi kötü çalıştık istambulda ne yaparız bilmiyorum. Çalışma sistemi izin vs. Ayrıca aileme çok önem veriyorum onların yüzünün düştüğünü görmek beni kahrediyor bekar olsam yeminle üzülmem sevinirim yeni yer göreceğim diye değişiklik iyidir der giderim ama çoluk çocuk olunca zor Allah düşmanıma vermesin açıklandığından beri boğazımdan birşey geçmiyor öyle perişanım ki. Hiç bilmediğim yabancı olduğum bir yer sonumu düşünemiyorum

Çehzat B, 2 saat önce

Sen özel harekatçısın kardeş senin bizden tek farkın daha dirayetli olman. O yüzden bu durumu daha kolay göğüsleyebilmelisin. Kendime sıkarım başkasına sıkarım falan bize yakışmaz. İstanbul'a ben de tercih dışı gelmiştim. Anksiyetem tavan yapmıştı. Burada kaybolacağımı düşünüyordum, hayatımda hiç gelmemiştim buraya. Şimdi gayet rahat takılıyorum. İlk 6 ay çok zordu ama geçti. Kimsem yok burada hala ama keyfim yerinde. Burayı yine sevmiyorum o ayrı. Yollarda geçiyo zamanımız. Geçinemem diye düşünme. Burada yaşadığım yalnızlık ve umutsuzluk beni düzene soktu. Borçlarımı kapattım, eksi hesabımı düzelttim. Bitikime geçtim. Şarktaki gibi sınırsız harcayamadığım için mecburen toparladım. Arabamı değiştirdim.

Araban varsa martı yaparsın, maaştan daha fazlasını kazanırsın. Motorun varsa boş zamanlarda kuryelik yaparsın. Burada iş fırsatı çok. Ticaret vs. Ama önce buraya gelmen gerekiyor. 25 milyon insan yaşayabiliyorsa sen de yaşayabilirsin. Senin durumunu en iyi ben anlarım şu an hissettiklerini düşüncelerini vs. Burada sirkülasyon çok olur. Branştan çıksan bile bir iki sene sonra çok farklı yerlerde olabilirsin. Meslek ortamı iyidir. Sivilden çok iyi çevre yaparsın. Her yerde işin çözülür, farklı kapılar açılır. Bizi burada yoran tek şey trafik ve kalabalık. İnan nereye gitsen polissin, yapacağın iş aynı. Zaman herşeyin ilacı. Ha baktın yapamıyorsun gidersin psikiyatriye tedavini olursun, geçersin gihe keyfine bakarsın. Ne olursa olsun zaman geçecek, emeklilik gelecek ve hadi güle güle diyecekler. O boşluk hissini mutlaka yaşayacağız. Birgün de ölüp gideceğiz. Allah can beden sağlığı versin yeter. Gerisi bir şekilde hallolur. Hayatta hiçbirşey bizden kıymetli değil. Fazla negatifte kalma. Kaderini yaşa. En azından şansını dene. Burada 40 bin meslektaşın var. Merak etme zorlanıyoruz ama öldürmüyor, güçlendiriyor.


Police4435
Aday Memur
30 Mayıs 2025 11:21
dostum benimde 55 sıradan İstanbul geldi bende maddi olarak zor durumdayım tek maaşla doğuda zorlanıyorum İstanbul daha da zor olur ama öyle kendini bunalıma sokma gün doğmadan neler doğar. hiç bir şey senin ve ailenin sağlığından daha değerli değil. bi gidelim başlayalım belki daha iyi olur her şey i. benimde 1 yıl daha kalsam ikinci şark bitecekti ama ipkam bozuldu ama can sıkmaya gerek yok.
Toplam 13 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mazeret ataması 2025Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polislerİstanbul 2025 atama13 polis istifa etti2025 atamaları araştırılmalı2025 atama iptal davası açacaklar2025 ilişik kesme genelgesi ve 527 hak ediş hakkındaİddia ediyorum yıl sonu 2.şark kalkacakIğdır atama

Sözlük

hevesi kaçmak 1 Koralin ve gizli dünya 2 at 1 emlakçı 1 gassal 2 mahsun j 1 mecnun 1 başlık hortlatmak 1 arı 2 ashabı kehf 4

Son Haberler

Başvurular başladı: MEB yeni girişimlere destek sağlayacakİklim Değişikliği 4 Milyar Kişiyi Aşırı Sıcağa Maruz BıraktıBekarların Kaygı Seviyesi Evlilere Göre Daha YüksekCevdet Yılmaz: Nitelikli yatırımlar artacakAltının gramı 4 bin 156 liradan işlem görüyor

Editörün Seçimi

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.