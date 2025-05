Psikiyatri b dilimi

Sen özel harekatçısın kardeş senin bizden tek farkın daha dirayetli olman. O yüzden bu durumu daha kolay göğüsleyebilmelisin. Kendime sıkarım başkasına sıkarım falan bize yakışmaz. İstanbul'a ben de tercih dışı gelmiştim. Anksiyetem tavan yapmıştı. Burada kaybolacağımı düşünüyordum, hayatımda hiç gelmemiştim buraya. Şimdi gayet rahat takılıyorum. İlk 6 ay çok zordu ama geçti. Kimsem yok burada hala ama keyfim yerinde. Burayı yine sevmiyorum o ayrı. Yollarda geçiyo zamanımız. Geçinemem diye düşünme. Burada yaşadığım yalnızlık ve umutsuzluk beni düzene soktu. Borçlarımı kapattım, eksi hesabımı düzelttim. Bitikime geçtim. Şarktaki gibi sınırsız harcayamadığım için mecburen toparladım. Arabamı değiştirdim.

Araban varsa martı yaparsın, maaştan daha fazlasını kazanırsın. Motorun varsa boş zamanlarda kuryelik yaparsın. Burada iş fırsatı çok. Ticaret vs. Ama önce buraya gelmen gerekiyor. 25 milyon insan yaşayabiliyorsa sen de yaşayabilirsin. Senin durumunu en iyi ben anlarım şu an hissettiklerini düşüncelerini vs. Burada sirkülasyon çok olur. Branştan çıksan bile bir iki sene sonra çok farklı yerlerde olabilirsin. Meslek ortamı iyidir. Sivilden çok iyi çevre yaparsın. Her yerde işin çözülür, farklı kapılar açılır. Bizi burada yoran tek şey trafik ve kalabalık. İnan nereye gitsen polissin, yapacağın iş aynı. Zaman herşeyin ilacı. Ha baktın yapamıyorsun gidersin psikiyatriye tedavini olursun, geçersin gihe keyfine bakarsın. Ne olursa olsun zaman geçecek, emeklilik gelecek ve hadi güle güle diyecekler. O boşluk hissini mutlaka yaşayacağız. Birgün de ölüp gideceğiz. Allah can beden sağlığı versin yeter. Gerisi bir şekilde hallolur. Hayatta hiçbirşey bizden kıymetli değil. Fazla negatifte kalma. Kaderini yaşa. En azından şansını dene. Burada 40 bin meslektaşın var. Merak etme zorlanıyoruz ama öldürmüyor, güçlendiriyor.